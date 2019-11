POL-BI: Polizei bittet um Mithilfe bei Fahndung nach Räuber mit Schusswaffe

Polizei Bielefeld

Polizei bittet um Mithilfe bei Fahndung nach Räuber mit Schusswaffe

Bielefeld

Bielefeld-Heepen-

Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem Räuber, der zweimal Opfer mit einer Schusswaffe bedrohte, um Beute zu machen.

Am Mittwoch, 06.11.2019, scheiterte der unbekannte Täter bei dem Versuch eine Bielefelderin an der Potsdamer Straße zu überfallen. Derselbe Täter überfiel am Freitag, den 08.11.2019, an der Straße Heepermark eine Bielefelderin. In beiden Fällen versuchte er unter Drohung mit einer Schusswaffe Beute zu machen.

Mit dem beigefügten Phantombild sucht die Polizei diesen Täter.

Die Polizei bittet die Hinweisgeber zu dem Täter, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter Telefon 0521/ 545-0 zu wenden.

