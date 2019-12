Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Dieb stiehlt Wechselgeld im Bus - 19 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (07.12.2019) einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an der Straße Pfennigäcker aus einem Bus Wechselgeld gestohlen zu haben. Der 19-Jährige saß in einem Linienbus von Kemnat nach Heumaden. Als an der Endhaltestelle Heumaden alle Fahrgäste gegen 12.30 Uhr ausgestiegen waren, nutzte der Tatverdächtige die kurze Abwesenheit des Busfahrers aus, stahl den Bargeldeinsatz mit Bargeld in unbekannter Höhe und flüchtete. Eine Zeugin beobachtete den mutmaßlichen Dieb und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten entdeckten den Tatverdächtigen gegen 13.20 Uhr im Bereich der Schemppstraße und nahmen ihn fest. Dabei beleidigte der 19-Jährige die eingesetzten Beamten. Der tatverdächtige Deutsche wurde am Sonntag (08.12.2019) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell