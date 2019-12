Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau offenbar sexuell belästigt - Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (07.12.2019) einen 47 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, auf dem Weihnachtsmarkt eine bislang unbekannte Frau sexuell belästigt zu haben. Eine 31 Jahre alte Zeugin beobachtete gegen 11.50 Uhr, wie der Tatverdächtige in der Kirchstraße einer Frau an das Gesäß fasste und alarmierte Polizeibeamte die sich in der Nähe befanden. Die Beamten nahmen den alkoholisierten 47-Jährigen kurz darauf vorläufig fest. Die belästigte Frau trafen die Beamten nicht mehr an. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen, insbesondere die Frau, die der Tatverdächtige belästigte, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

