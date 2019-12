Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar betrunken auf Gehweg gefahren - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein offenbar betrunkener 41 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagabend (08.12.2019) mit seinem Fahrzeug an der Augsburger Straße auf den Gehweg gefahren und hat dabei möglicherweise Fußgänger gefährdet. Der 41-Jährige fuhr mit seinem Hyundai Tucson gegen 21.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 371 langsam auf den Gehweg, um dort zu parken. Dabei mussten zwei Fußgänger offenbar ausweichen, um nicht angefahren zu werden. Zeugen beobachteten den Vorfall und bemerkten, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin in einer nahegelegenen Bank vorläufig fest. Der 41-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Zeugen, insbesondere die beiden Fußgänger auf dem Gehweg, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

