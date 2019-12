Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geld aus Zigarettenautomat erbeutet - zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (07.12.2019) in der Daimlerstraße zwei jugendliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen, die offenbar zuvor in der Kissinger Straße gegen einen Zigarettenautomaten getreten und Bargeld erbeutet hatten. Zeugen hatten gegen 19.30 Uhr die Polizei verständigt, da die 14 und 15 Jahre alten Verdächtigen mehrfach gegen einen Zigarettenautomaten getreten und das herausfallende Münzgeld entnommen hatten. Die Jugendlichen flüchteten zunächst Richtung Martin-Luther Straße. Polizeibeamte erkannten sie gegen 21.15 Uhr aufgrund der von den Zeugen abgegebenen Personenbeschreibung wieder und nahmen sie vorläufig fest. Beide wurden nach Anzeigenaufnahme und Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten wieder entlassen.

