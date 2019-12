Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Trickdiebe bestehlen Seniorin - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstag (05.12.2019) vor einem Geschäft am Schwabenplatz eine 96 Jahre alte Frau bestohlen. Die 96-Jährige stand kurz vor 14.00 Uhr an einem Warentisch vor einem Geschäft, als ein unbekannter Mann sie ansprach und auf mehrere Münzen hinwies, die auf dem Boden lagen. Während sie das Geld aufhob, stellte sie ihre Tasche neben den Warentisch. Ein mutmaßlicher Komplize des Mannes durchsuchte dann die am Boden stehende Tasche und stahl einen Umschlag mit mehreren Hundert Euro Bargeld, bevor beide in Richtung Rathausplatz davongingen. Die 96-Jährige bemerkte erst zuhause den Diebstahl und konnte die Täter nicht näher beschreiben. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

