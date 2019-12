Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand

Stuttgart - Süd (ots)

In einer Erdgeschosswohnung eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses ist am Samstagabend (07.12.2019) in der Küche ein Brand ausgebrochen. Gegen 21.30 Uhr meldete ein Bewohner eine Rauchentwicklung, weshalb zwölf Bewohner auf Anweisung der Feuerwehr das Gebäude räumen mussten. Eine 36-jährige Frau sowie ein gleichaltriger Mann, ein 43-Jähriger und ein einjähriger Junge zogen sich leichte Rauchgasintoxikationen zu. Der Gebäude- und Inventarschaden wird auf zirka 35.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell