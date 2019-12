Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb kehrt an den Tatort zurück und wird festgenommen

Stuttgart- Nord (ots)

Ein 29-Jähriger wurde am Samstagnachmittag (07.12.2019) nach einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft ertappt. Der Mann steckte gegen 16.00 Uhr Joghurt im Wert von zirka 30 Euro in seine mitgebrachte Sporttasche und passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Als er danach von der 61-jährigen Angestellten darauf angesprochen wurde, trat er ihr gegen das Schienbein und versuchte, sie zu schlagen. Während dessen zerrten beide an der Tasche. Als zwei unbekannte Männer der Frau zu Hilfe kamen, ließ der Dieb los und flüchtete, wobei er der Frau zurief, zurückzukommen, um seine Tasche zu holen. Als er dieses Versprechen nach zirka 45 Minuten wahr machte, konnte der Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf die Straße entlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell