Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Außenspiegel an Fahrzeug abgeschlagen

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag den Außenspiegel an der Beifahrerseite eines VW Polo abgeschlagen. Der Polo stand ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße, Höhe Anwesen 48. Sachschadenshöhe: 200 Euro. Die Waldfischbacher Polizei bittet um Hinweise unter 06333/9270.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell