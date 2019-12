Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 28 Jahre alter Ford-Fahrer ist am Samstagmittag (07.12.2019) an der Einmündung Ehmannstraße/Goppeltstraße offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem entgegenkommenden VW eines 49-jährigen Mannes kollidiert. Der 28-Jährige fuhr gegen 14.10 Uhr mit seinem Ford Focus in der Ehmannstraße Richtung Rosensteinstraße. In der Rechtskurve an der Einmündung Goppeltstraße kam er offensichtlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW Passat. Der 28-Jährige blieb unverletzt, der 49-Jährige und sein 74-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand vermutlich Totalschaden, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 60.000 Euro.

