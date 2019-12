Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Tötungsdelikt - Tatverdächtiger wird dem Haftrichter vorgeführt

Stuttgart-Mitte (ots)

Der 37 Jahre alte Tatverdächtige, der offenbar am Sonntag (08.12.2019) an der Forststraße eine 77 Jahre alte Frau niedergestochen hat, soll im Laufe des Montags (09.12.2019) einem Haftrichter vorgeführt werden. Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge traf der aus Stuttgart stammende Tatverdächtige zufällig auf sein Opfer. Bislang gibt es keine Hinweise auf einen vorangegangenen Streit zwischen der 77-Jährigen und dem 37-Jährigen. Er trat bereits wegen verschiedener Delikte polizeilich in Erscheinung. In seiner Vernehmung, in der sich Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung ergaben, gestand der 37-Jährige die Tat. Im Rahmen der Spurensicherung stellten die Beamten auch die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell