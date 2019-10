Polizei Bonn

POL-BN: Kontrollen in Bad Godesberg - 88 Personen und 13 Fahrzeuge kontrolliert - 22-Jähriger führte Drogen mit

Bonn (ots)

Im Rahmen des Präsenz- und Interventionseinsatzes hat die Bonner Polizei am vergangenen Freitag (18.10.2019) zahlreiche Personen und Fahrzeuge kontrolliert. Unterstützt durch Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes bestreiften die Beamten in der Zeit von 18:30 Uhr bis 01:00 Uhr die bekannten Treffpunkte Jugendlicher in der Innenstadt, in Mehlem und in Friesdorf sowie verschiedene Parkanlagen und Schulhöfe.

Von einer mobilen Wache auf dem Theaterplatz aus waren die Polizeibeamten zunächst im Innenstadtbereich und im Kurpark präsent. Auch das Gelände der Michaelsschule und des Konrad-Adenauer-Gymasiums wurden im Laufe des Einsatzes überprüft. Präsenz zeigte die Polizei auch auf dem Mehlemer Dorfplatz, dem Sportpark Pennenfeld und im Stadtpark.

Bei Anblick der Polizisten gegen 23:45 Uhr auf der Friesdorfer Straße nahm ein 22-Jähriger die Beine in die Hand und flüchtete. Hierbei warf eine Plastiktüte weg. Auf der Bonner Straße konnte der Mann schließlich gestellt werden. In der weggeworfenen Tüte befanden sich Betäubungsmittel. Die Beamten stellten die Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes ein.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 88 Personen und 13 Fahrzeuge.

