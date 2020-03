Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim-Fahrnau: Auffahrunfall nach Vorfahrtsmissachtung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 28.02.20, gegen 17.05 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer an der Einmündung Grienmatt nach links auf die B317 ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Zell kommenden Opels. Der Opel-Fahrer musste eine Vollbremsung durchführen und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Hinter dem Opel fuhr ein Ford und ein Hyundai. Der Fahrer des Hyundai konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Ford auf, dieser wurde in der Folge auf den Opel aufgeschoben. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden liegt bei etwa 9000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen, welche weitere Hinweise zu dem Auto geben können, das von der Grienmatt auf die B317 in Richtung Zell eingefahren war.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell