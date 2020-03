Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall auf L110

Freiburg (ots)

Am Samstag, 29.02.2020 gegen 11:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L110 in Freiamt. Ein 51-jähriger Motorradfahrer stürzte in einer Rechtskurve im Niedertal vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und rutschte in den Gegenverkehr. Dort wurde er von einem entgegenkommenden Quad erfasst und schwer verletzt. Der Motorradfahrer musste im Anschluss vom Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg verbracht und dort operiert werden. Lebensgefahr besteht inzwischen nicht mehr.

