Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in einem Mehrfamilienhaus - keine auf verletzten Personen - zwei Wohnungen betroffen - Brandursache unklar - Sachschaden.

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Stadt Emmendingen

Am 28.02.2020 gegen 17:10 Uhr meldete ein Passant über Polizeinotruf er höre aus einer Wohnung in der Lessingstraße in Emmendingen einen piepsenden Ton. Man vermute einen Rauchmelder. Es sei aber offensichtlich niemand zu Hause. Rauch würde man nicht riechen.

Vor Ort wurde nach einiger Zeit festgestellt, dass im 3. OG eines Mehrfamilienhauses eine deutliche Rauchentwicklung zu sehen war. Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr mussten die Tür zur betreffenden Wohnung, welche verschlossen war aufbrechen. So konnten sie aber mit den Löscharbeiten beginnen und verhindernd, dass sich der Brand in der Wohnung auf das gesamte Gebäude ausbreitete. Das Wohnzimmer dieser Wohnung brannte komplett aus.

Die Flammen hatten sich bereits über das Dach zur gegenüberliegenden Wohnung hin vorgearbeitet und diese komplett verraucht. Glücklicherweise wurde sie aber nicht beschädigt. Beide Wohnungen mussten nachdem der Brand gelöscht werden konnte für unbewohnbar erklärt werden.

Die Brandursache ist bislang unklar. Das Polizreirevier Emmendingen hat die Ermittlungen übernommen. In beiden betroffenen Wohnungen war zur Brandzeit niemand aufhältig.

Der Sachschaden durch das Brandgeschehen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

