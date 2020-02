Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verletzte bei Wohnungsbrand in Freiburg

Freiburg (ots)

Am Samstag, kurz vor 15:30 Uhr, führte ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Müllheimer Straße in Freiburg zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Aus der Wohnung im 1. Obergeschoss wurde von der Feuerwehr ein zweijähriges Mädchen schwer verletzt geborgen. Eine 34-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen.

Für die Löscharbeiten musste zeitweise die Basler Straße in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Freiburg übernommen.

FLZ / VV

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell