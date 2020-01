Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Anzeige wegen Sachbeschädigung an Anhänger: Am Donnerstag, den 16.01.2020, gegen 17:50 Uhr, überquerte ein 86jähriger Fußgänger die Herzog-Wilhelm-Straße in Bad Harzburg in Höhe der Nr. 68. Hier fühlte er sich von einem haltenden Pkw mit Anhänger bedrängt, so dass er mit seinem Gehstock gegen das Rücklicht des Anhängers schlug. Das Rücklicht wurde beschädigt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall am 16.01.2020, 17:30 Uhr, in Bad Harzburg: Beim Abbiegen von der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in die Straße Unter den Linden fuhr die Fahrerin eines Pkw einer 49jährigen Frau aus Unachtsamkeit in dem Moment über den Fuß als diese dabei war die Straße zu betreten. Die Fahrerin des Pkw hielt an, um sich bei der Fußgängerin hinsichtlich einer Verletzung zu erkundigen. Da diese es verneinte setzte die Autofahrerin ihre Fahrt fort. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Fußgängerin doch verletzt wurde. Die Fahrerin des weißen Pkw oder Zeugen werden gebeten sich beim Polizeikommissariat in Bad Harzburg unter Tel. 05322 91111-0 zu melden.

Verkehrsunfall am 16.01.2020, 13.40 Uhr, in Vienenburg: Der 55jährige Fahrer eines Mazda wollte an der Kreuzung von der Lierestraße kommend die Goslarer Straße in Richtung Bahnhofstraße überqueren und hielt sein Fahrzeug zunächst an. Beim Anfahren übersah er den von links kommenden Radfahrer, der die Goslarer Straße auf dem Radweg in Richtung Osterwiecker Straße befuhr. Es kam zu einer Kollision, wobei der 51jährige Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 1650,- Euro geschätzt.

