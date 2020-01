Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.01.2020

Goslar (ots)

Nötigung im Straßenverkehr

Langelsheim. Über die Online-Wache der Polizei Niedersachsen wurde eine Nötigung im Straßenverkehr angezeigt. Ein 51-jähriger Mann aus Goslar sei mit seinem Pkw auf der B82 in Richtung Goslar befahren. Auf Höhe Astfeld sei ein weißer BMW mit KR-Kennzeichen (Krefeld) dicht aufgefahren und habe Lichthupe und Handzeichen als Aufforderung zum Schnellerfahren betätigt. Dies habe der unbekannte Führer des BMW's bis zur Ampelkreuzung Riechenberger Spange fortgeführt. Die 75-jährige Beifahrerin habe durch die aggressive Fahrweise Angst bekommen. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Diebstahl in Schule

Goslar. Am Donnerstag, zwischen 11.35 Uhr und 13.10 Uhr, wurde einem 11-jährigen Schüler einer Schule in der Schilderstraße ein Handy mit Kopfhörern aus der Jacke entwendet. Die Jacke habe im angegebenen Zeitraum auf dem Schulflur gehangen. Hinweise, vor allem aus der Schülerschaft, nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Einbruch in Tagespflegeeinrichtung

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zutritt zu einer Tagespflegeeinrichtung in der Rammelsberger Straße. In einem Büro wurden mehrere Rollcontainer aufgebrochen und Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4500 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Donnerstag, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr ein mit Schloss gesichertes und abgestelltes Fahrrad im Lindenplan. Das Fahrrad ist schwarz-matt lackiert und von der Marke Pegasus. Der Schaden wird auf etwa 630 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Batterien gestohlen

Goslar. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem Firmenfahrzeug auf einem Firmengelände in der Dörntener Straße mehrere Kraftfahrzeugbatterien. Nach Angaben der Geschädigten sei eine Tat bereits zwischen dem 23.12.2019 und dem 27.12.2019 geschehen, sowie die zweite Tat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Trunkenheit im Verkehr

Goslar. Am Donnerstag, gegen 10.50 Uhr, wurde ein Pkw VW Golf im Reiseckenweg durch Beamte der Polizei Goslar kontrolliert. Bei der Kontrolle des 63-jährigen Goslarers wurde Alkoholgeruch bemerkt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell