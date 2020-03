Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Tunnelsperrung aufgrund Fahrzeugdefekt

Freiburg (ots)

Lkrs. Lörrach, Gem. Rheinfelden-Nollingen, BAB A 861, "Nollinger - Berg - Tunnel"

Am Samstagmorgen musste der "Nollinger Tunnel" für ca. zwei Stunden in Fahrtrichtung Lörrach gesperrt werden, nachdem der Motor eines Wohnmobils aufgrund eines technischen Defekts plötzlich zu qualmen begann. Die Polizei musste die wartenden Fahrzeugführer auf die Bildung einer Rettungsgasse hinweisen, so dass die Feuerwehr zu dem Fahrzeug gelangen konnte. Während der Sperrung musste der Verkehr umgeleitet werden.

Sch/RR Gö/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell