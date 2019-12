Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch im Stadtteil Westerberg

Osnabrück (ots)

An der Rheiner Landstraße, zwischen den Straßen An der Blankenburg und Hakenbusch, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter hebelten zwischen 17 Uhr (Samstag) und 01 Uhr (Sonntag) ein Fenster auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Wohnräumen, aus denen sie Schmuck entwendeten. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Osnabrück unter der Rufnummer 0541/327-2215.

