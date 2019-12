Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Trickdiebstahl durch angebliche Handwerker

Osnabrück (ots)

In der Kokschen Straße wurde eine ältere Dame am Samstagmittag Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei Unbekannte klingelten gegen 13 Uhr an der Haustür des Mehrfamilienhauses, gaben sich als Handwerker aus und verlangten Zutritt zum Keller, um dort Arbeiten durchzuführen. Weiterhin gab einer der beiden Männer an, dass der Druck auf der Wasserleitung zu hoch sei. Er forderte die Seniorin auf ins Badezimmer zu gehen und einen Wasserhahn zu öffnen. Dadurch verschaffte sich einer der vermeintliche Handwerker Zutritt zur Wohnung der Dame. In der Wohnung wies er die Seniorin an im Badezimmer zu verbleiben, um das laufende Wasser auf Druck und Verfärbungen zu kontrollieren. Weiterhin forderte er die Frau auf zuvor ihren Schmuck abzulegen, damit sie "keinen Schlag" bekommt. Anschließend entfernte sich der angebliche Handwerker und die ältere Dame musste nach etwa 45 Minuten feststellen, dass kein "Handwerker" mehr im Haus war. Stattdessen fehlte ihr Bargeld und ihr Schmuck. Die beiden Unbekannten sprachen akzentfrei Deutsch, waren ca. 30 bis 40 Jahre alt, hatten mittelblonde Haare und eine normale Statur. Einer der Männer trug einen beigefarbenen Overall und hatte kurze Haare, während der zweite Unbekannte mit einer dunklen Jacke bekleidet war und mittellange Haare hatte. Zeugenhinweise nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2115 entgegen.

