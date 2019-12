Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Doppelhaushälfte von Einbrechern heimgesucht

Osnabrück (ots)

Am Freitag machten sich Einbrecher zwischen 17.10 und 19.05 Uhr an der Seitentür einer Doppelhaushälfte in der Straße Am Tannenhof zu schaffen. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und wurden fündig. Sie stahlen Schmuck und ein Aufbewahrungsbehältnis und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, oder Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2215 bei der Polizei in Osnabrück.

