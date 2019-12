Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Schmuck bei Einbruch in Wissingen erbeutet

Bissendorf (ots)

Am Samstag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Sandweg ein. Die Einbrecher hebelten zwischen 16.50 und 18 Uhr eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie stahlen Schmuck und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Melle ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegen.

