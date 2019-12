Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrüche in Pye

Osnabrück (ots)

Im Stadtteil Pye trieben am Freitag Einbrecher ihr Unwesen. In der Straße Am Stüveschacht überraschte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses gegen 18.08 Uhr eine Person, als sie das Wohnhaus betrat. Der oder die Unbekannte flüchtete daraufhin, ohne etwas erbeutet zu haben. Am Lindholzweg verschafften sich der oder die Täter zwischen 15 und 18.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus, erlangten jedoch nach ersten Informationen ebenfalls kein Diebesgut. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

