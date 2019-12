Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Balkontür aufgehebelt und Schmuck gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

Am Brüggereschweg brachen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntag in ein Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter verschafften sich über die Garage Zutritt zum Balkon und hebelten zwischen 16.15 Uhr (Samstag) und 00.05 Uhr (Sonntag) eine Balkontür auf. Anschließend durchwühlten sie das Schlafzimmer, stahlen Schmuck und flüchteten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401/879500 entgegen.

