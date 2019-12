Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Einbruch in Lechtingen

Wallenhorst (ots)

Einbrecher verschafften sich am Samstag zwischen 16.30 und 21.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Elbestraße. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie Schränke und Schubladen, stahlen Schmuck und flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

