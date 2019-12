Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher suchen Kleingärten heim.

Lippe (ots)

Zwischen vergangenem Samstag und Dienstag waren Einbrecher in verschiedenen Kleingartenanlagen aktiv. Sie brachen jeweils Türen oder Fenster auf und stahlen Fernsehgeräte, Gasflaschen sowie diverse Elektrogeräte aus den Lauben. Die Täter waren in den Kleingärten Hohenloher Straße, Volkwinstraße sowie Im Breiten Felde unterwegs. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte unter der Telefonnummer 05231/6090 an die Kripo.

