Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern/Schliengen: Auto fährt in umgestürzten Baum - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.03.20, gegen 18.35 Uhr, fuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer auf der L134 zwischen Liel und Riedlingen gegen einen umgestürzten Baum. Der Baum war offensichtlich zuvor aufgrund von Sturm entwurzelt worden und auf die Fahrbahn gestürzt. Durch den Zusammenstoß des VWs mit dem Baum wurde der Stamm gegen einen Ford auf der Gegenfahrbahn geschleudert. Die Ford-Fahrerin hatte den liegenden Baum zuvor erkannt und rechtzeitig angehalten. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Baum wurde durch die Feuerwehr entfernt, die L134 musste jedoch aufgrund der Gefahr von weiterem Baumbruch gesperrt werden.

