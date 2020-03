Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Hagen (ots)

Am 05.02.2020 entwendete ein unbekannter Täter in der Filiale einer Drogeriemarktkette in der Hohenzollernstraße zwei Parfümflaschen im Wert von über 200 Euro. Er steckte die Ware in eine Tasche und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Die Überwachungskameras nahmen das Geschehen auf, eine Richterin verfügte nun die Veröffentlichung der Bilder. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

Den Link zu dem Bild finden Sie hier:

http://url.nrw/45K

