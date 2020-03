Polizei Hagen

POL-HA: Werkzeug aus Handwerkerwagen gestohlen

Hagen (ots)

Am Samstagmittag rückte die Polizei zur Heedfelder Straße aus. Ein 54-jähriger Mann hatte die Beamten verständigt, weil sich unbekannte Täter zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Samstag, 12:30 Uhr, an seinem Fahrzeug zu schaffen gemacht haben. Die Täter schlugen eine Scheibe des Wagens ein, der in der Hauseinfahrt geparkt war, und stahlen eine hochwertige Steinschneidemaschine. Hinweise können unter der 02331-986-2066 an die Polizei weitergegeben werden.

