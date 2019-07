Polizei Dortmund

POL-DO: "Hummel" und Temba spüren Unfallflüchtigen in Maisfeld auf

Dortmund (ots)

Die Diensthündin Temba und die Hubschrauberbesatzung der "Hummel" haben am Samstagabend (29. Juni) gemeinsam einen Unfallflüchtigen in einem Maisfeld an der Kümper Heide aufgespürt, so dass er anschließend festgenommen werden konnte.

Um kurz nach 20 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Unfall im Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest. Ihren Angaben zufolge soll der Fahrer eines silbernen BMW im Bereich der Tangente von der B 236 auf die A 2 in Fahrtrichtung Hannover fahrend, die Kontrolle verloren haben. Das Auto prallte gegen die Schutzplanke der Parallelfahrbahn, drehte sich und schleuderte gegen die rechtsseitige Schutzplanke. Anschließend sollen zwei Männer ausgestiegen sein und Gegenstände aus dem Kofferraum sowie die Kennzeichen eingesammelt bzw. abgeschraubt haben, um dann zu flüchten. Ein dritter Insasse blieb verletzt am Unfallort zurück.

Während am Unfallort der Verletzte (22, aus Essen) medizinisch versorgt und vernommen wurde, lief die Fahndung nach den beiden Flüchtigen.

Eine Diensthundeführerin fahndete im Bereich der Kümper Heide, als ihr plötzlich - aus einem Maisfeld kommend - ein Verdächtiger quasi in die Arme lief. In seinen ersten Angaben, woher er denn komme und was er im Maisfeld mache, verstrickte sich der Mann in Widersprüche. Zudem wies er frische Verletzungen auf.

Die "Hummel" entdeckte kurz darauf einen weiteren im Maisfeld liegenden Mann. Mit Hilfe der Angaben der Hubschrauberbesatzung, wurden die Diensthundeführerin und Temba zu ihm gelotst. Dem Zugriff von Temba entzog sich der Verdächtige, indem er sich ergab.

Polizeibeamte nahmen die beiden 22 und 28 Jahre alten Männer aus Rumänien und Essen fest. In einem Rucksack fanden sie Bargeld in dealertypischer Stückelung und einen Crusher. Beides stellten sie sicher.

Die Ermittlungen dauern an.

