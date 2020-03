Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Wehringhauser Sporthalle

Hagen (ots)

Am Sonntagmorgen, 08:30 Uhr, rief ein Zeuge die Polizei zu einer Sporthalle an der Eugen-Richter-Straße. Bei einem Spaziergang hatte er festgestellt, dass die Eingangstür offenstand. Der zuständige Objektbetreuer der Stadt konnte informiert werden und erklärte, dass das Objekt derzeit an einen Schützenverein vermietet ist und seit Freitag, 20.03.2020, nicht mehr betreten wurde. Die Täter hatten ein Glaselement der Eingangstür nach innen herausgetreten, befanden sich aber nicht mehr in der Halle. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Ob die Täter etwas aus der Halle gestohlen haben, ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

