POL-BOR: Gronau - Hund überfahren und geflüchtet

Gronau (ots)

Einen Hund angefahren und tödlich verletzt hat ein unbekannter Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Gronau. Das Geschehen spielte sich gegen 01.30 Uhr auf der Gildehauser Straße ab: Die Hundehalter wollten gerade ein Fahrzeug besteigen. Nach Angaben der Betroffenen habe sich ihnen ein Auto genähert, das mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt gefahren sei. Der nicht angeleinte Hund lief in diesem Moment auf die Fahrbahn; auf Anhaltezeichen habe der Fahrer nicht reagiert, sondern noch weiter beschleunigt. Das Fahrzeug habe den Hund überfahren und sich ohne anzuhalten entfernt. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen dunklen Kleinwagen handeln. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

