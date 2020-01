Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Handtasche aus Auto gestohlen

Gronau (ots)

In mehrere Fahrzeuge eingebrochen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Gronau: Eine Geldbörse entwendeten die Täter am Montag aus einer Handtasche, die in einem parkenden Wagen an der Schiefestraße gelegen hatte. Um an ihre Beute zu kommen, hatten sie eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Tatzeit liegt zwischen 19.25 Uhr und 21.05 Uhr; das betroffene Fahrzeug hatte vor einem Jugendzentrum gestanden. Zu einer gleichgelagerten Tat kam es in der Nacht zum Dienstag auf dem Alten Postweg: Auch dort schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe ein. Ob sie etwas aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendeten, stand zunächst nicht fest. Ebenfalls am Alten Postweg war es bereits am Samstag zu einem ähnlichen Vorfall gekommen: Unbekannte hatten ein Loch in eine Scheibe eines parkenden Wagens geschlagen. Es war jedoch zu klein, um ins Innere greifen zu können.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. Gleichzeitig appelliert sie erneut, keine Wertsachen im Wagen zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell