Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bronzene Grabfigur entwendet

Bocholt (ots)

Eine Grabfigur im Wert von circa 1.200 Euro haben Unbekannte in der vergangenen Woche in Bocholt gestohlen. Die "Madonna mit Kind" hatte auf einem Grab des Friedhofes an der Blücherstraße gestanden. Die gestohlene Bronzefigur ist etwa 40 Zentimeter groß; das Gewicht liegt einschließlich Betonsockel bei circa 50 Kilogramm. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 05.01.2020, 13.00 Uhr, und Sonntag, 12.01.2020, 14.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

