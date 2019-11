Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zwölfjähriger ohne Licht unterwegs

Leichte Verletzungen erlitt ein Radfahrer am Donnerstag bei einem Unfall in Göppingen.

Gegen 17 Uhr stießen bei einem Kreisverkehr in der Beckhstraße ein Radfahrer und ein Fahrzeug zusammen. Laut Polizeiangaben wollte ein 73-jähriger mit seinem Skoda aus dem Kreisverkehr in die Beckhstraße fahren. Bei der Ausfahrt hielt er an und ließ zwei Radfahrer die Straße überqueren. Beim Anfahren stieß er mit dem Zwölfjährigen zusammen. Der Junge war ohne Licht und Helm unterwegs und deshalb schlecht zu erkennen. Er stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine ausreichende Beleuchtung an den Fahrrädern unbedingt notwendig, um im Straßenverkehr von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden. Weiterhin bietet das Polizeipräsidium Ulm unter https://ppulm.polizei-bw.de umfangreiche Präventionsangebote für sicheres Verhalten im Straßenverkehr an.

