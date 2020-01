Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfall

Eine Leichtverletzte

Borken (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Montag eine 78-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Borken. Die Borkenerin befuhr gegen 09.00 Uhr die Windhorststraße in Richtung Weseler Landstraße. Ein 84-jähriger Autofahrer aus Borken war auf der Straße "Auf der Flüt" aus Richtung Hawerkämpe unterwegs und wollte nach links in die Straße "Auf der Flüt" abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß.

