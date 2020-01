Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Unbekannten wollten Opferstock aufbrechen

Velen (ots)

Stand gehalten hat am vergangenen Wochenende der Opferstock der St.-Andreas-Kirche in Velen unbekannten Tätern. Diese hatten versucht, ihn aufzubrechen. Die Tat muss sich im Zeitraum zwischen Samstag, 20.00 Uhr, und Sonntag, 19.00 Uhr, abgespielt haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell