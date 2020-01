Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Scheibe eingeschlagen und Türen besprüht

Heiden (ots)

Sachschäden haben Unbekannte am zurückliegenden Wochenende an mehreren Stellen in Heiden angerichtet: An einer Bushaltestelle vor einer Schule an der Lembecker Straße schlugen die Täter eine etwa zwei Quadratmeter große Glasscheibe ein. Mit Sprühfarbe verunstaltet haben darüber hinaus Unbekannte mehrere Türen einer Begegnungsstätte an der Velener Straße. Der entstandene Sachschaden liegt insgesamt circa bei 900 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

