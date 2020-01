Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec entwendet

Gronau (ots)

Pedelec im Wert von circa 2.100 Euro haben Unbekannte am Freitag in Gronau gestohlen. Das weiß lackierte Rad vom Typ Gazelle Orange Plus hatte verschlossen vor einem Krankenhaus am Möllenweg gestanden, wo es zwischen 08.30 Uhr und 09.30 Uhr und zu dem Diebstahl gekommen sein muss. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

