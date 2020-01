Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Geschlagen und getreten

Vreden (ots)

Eine Party endete für einen Gast mit einem Aufenthalt im Krankenhaus. Unbekannte Täter prügelten in der Nacht zum Sonntag auf den Mann ein und brachten ihn zu Boden. Dort traktierten sie ihn mit Tritten. Der Mann hielt sich gegen 01.10 Uhr an der Theke der Partyhütte der Gaststätte an der Wüllener Straße in Vreden auf, als sich der Vorfall ereignete. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell