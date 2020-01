Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Container in Brand gesetzt

Vreden (ots)

Einen Container mit alten Teppichen und Kunststoffteilen haben Unbekannte in Vreden in Brand gesetzt. In der Nacht zum Sonntag meldete eine Zeugin gegen 00.20 Uhr das Feuer am Sportpark an der Ottensteiner Straße. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahaus entgegen Tel. (02561) 9260.

