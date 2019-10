Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Glashütte

Einbruch zur Nachtzeit in Doppelhaushälfte

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht vom Samstag zu Sonntag, dem 27.Oktober, öffneten Einbrecher gewaltsam das Wohnzimmerfenster zu einer Doppelhaushälfte in der Segeberger Chaussee. In der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr brachen Täter in das Wohnhaus ein, durchsuchten es und konnten mit Bargeld als Beute unentdeckt endkommen. Die Bewohner waren zur Zeit des Einbruchs nicht im Hause. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeistelle Norderstedt unter der Telefonnummer 040 528060 zu melden.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Claus Volkenandt

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: Claus.Volkenandt@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell