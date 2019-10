Polizei Mettmann

POL-ME: Seniorin ins Gesicht gespuckt - Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Langenfeld - 1910089

Mettmann (ots)

Am Freitag (18. Oktober 2019) hat ein bislang unbekannter Autofahrer eine 74-jährige Langenfelderin auf dem Kreisverkehr an der Richrather Straße / Kirschstraße in Richrath genötigt, beleidigt und ins Gesicht gespuckt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 12:20 Uhr fuhr die 74-Jährige mit ihrem Ford Fiesta vom Parkplatz eines Supermarktes an der Kaiserstraße in Richtung Berghausener Straße. Auf Höhe der dortigen evangelischen Kirche bemerkte sie, dass ihr ein großer Pkw sehr nah von hinten auffuhr. Die Dame setzte ihre Fahrt fort und fuhr ordnungsgemäß in den Kreisverkehr an der Ecke Richrather Straße / Kirschstraße. Plötzlich scherte der hinter ihr fahrende Wagen aus und fuhr entgegen der erlaubten Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein. Der Fahrer stoppte seinen Wagen, stieg mitten auf dem Kreisverkehr aus und ging auf den Ford der 74-Jährigen zu. Er öffnete die Fahrertür des Fiestas, schrie die Frau an, beleidigte und bedrohte sie und spuckte ihr dann auch noch ins Gesicht.

Anschließend stieg der aggressive Mann wieder in sein Auto und fuhr in Richtung Kirschstraße davon. Nachdem sich die Seniorin gesammelt hatte, fuhr sie zur Polizeiwache und gab den Vorfall zur Anzeige auf. Dabei beschrieb sie den Fahrer sowie dessen Auto wie folgt:

- 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß - etwa 40 bis 45 Jahre alt - sehr schlank - südosteuropäisches Erscheinungsbild - hatte einen Bart und dunkle, kurze Haare - sprach Deutsch mit ausländischem Akzent - bei dem Auto soll es sich um einen auffällig großen, grünen Geländewagen / Pickup mit Mettmanner Kennzeichen gehandelt haben

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren gegen den noch unbekannten Fahrer des Geländewagens eingeleitet. Die Ermittler bitten nun um sachdienliche Hinweise und fragen: Wer hat den Vorfall auf dem Kreisverkehr beobachtet und kann Angaben machen zu dem auffälligen Wagen und seinem Fahrer? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

