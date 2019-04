Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle mit Verletzten, Diebstahl von Leichtkraftrad, Busfahrer attackiert

Reutlingen (ots)

Ins Heck gefahren

Am Donnerstagnachmittag um 14.12 Uhr ist es auf der AOK-Kreuzung zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Ein 38 -jähriger Fiat-Fahrer wollte von der Eberhardstraße her kommend nach links in die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Pfullingen abbiegen. Da die Ampel von grün auf gelb umschaltete bremste er sein Fahrzeug ab. Ein nachfolgender 20 -jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz erkannte dies zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Aufgrund des Aufpralls zog sich der Fiat-Fahrer leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Zwiefalten-Gossenzugen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Am Donnerstagnachmittag um 17.00 Uhr ist es in der Straße Kirchlesberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Aufgrund eines Bedienfehlers kam der Pkw Suzuki eines 76 -Jährigen von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam schließlich im Garten eines angrenzenden Wohnhauses zur Endlage. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Die 77 -jährige Beifahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Suzuki und dem angrenzenden Wohnhaus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Da anfänglich der Verdacht bestand, dass das Fahrzeug in Brand geraten war, waren die Feuerwehren von Hayingen und Zwiefalten mit insgesamt vier Fahrzeugen vor Ort. Das Fahrzeug stand allerdings nicht in Brand.

Hayingen-Ehestetten (RT): Unfall nach Überholmanöver

Am Donnerstagnachmittag um 15.47 Uhr ist es auf der L 249 zwischen Ehestetten und Eglingen zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen. Ein 48 -jähriger Fahrer eines Fendt-Traktors mit Anhänger befuhr die Straße in Fahrtrichtung Eglingen. Ein ihm nachfolgender 32 -jähriger Mercedes-Fahrer überholte das Gespann und übersah hierbei einen entgegenkommenden 52 -jährigen Opel-Fahrer. In der Folge kam es zur Frontalkollision zwischen den beiden PKW. Der Mercedes-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, musste vor Ort aber nicht medizinisch versorgt werden. Der Fahrer des Opels und sein 24 -jähriger Mitfahrer wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen in umliegende Kliniken verbracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 35.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr Hayingen mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort. Die Straßenmeisterei Münsingen stellte Ölwarnschilder an der Unfallstelle auf.

Zainingen (RT): Unfall mit drei Schwerverletzten

Am Donnerstagabend ist es um 21.35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 28 gekommen. Ein 26 -jähriger Seat-Fahrer fuhr von Feldstetten her kommend in Richtung Zainingen. Aufgrund eines mit Warnblinkanlage am rechten Fahrbahnrand stehenden PKW, welcher zuvor einen Zusammenstoß mit einem Tier hatte, verlangsamte er seine Fahrt und betätigte ebenfalls die Warnblinkanlage. Ein ihm nachfolgender 43 -jähriger Dacia-Fahrer erkannte die Situation zu spät und krachte nahezu ungebremst auf den Seat. Dieser wurde durch den Aufprall ca. 20 Meter nach vorne auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dort frontal gegen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel eines 49 -Jährigen. Alle drei Fahrzeugführer wurden mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werde. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Dacia-Fahrer eine alkoholische Beeinflussung festgestellt. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr von Römerstein mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Straße war bis 01.00 Uhr voll gesperrt. Zum Aufstellen von Ölwarnschildern war die Straßenmeisterei Eningen an der Unfallstelle. Der Gesamtsachaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Ostfildern (ES): Leichtkraftrad Simson entwendet (Zeugenaufruf)

Zwischen Donnerstag 11.04. und Donnerstag, 18.04.2019 ist aus einer Gemeinschaftstiefgarage in der Edith-Stein / Helene-Lange-Straße ein Kleinkraftrad der Marke Simson entwendet worden. Das Fahrzeug war vor Kurzem komplett restauriert und in diesem Zuge auch mit beiger Farbe frisch lackiert worden. Auffällig sind die schwarze Sitzbank und Felgen aus Edelstahl. Am Fahrzeug war noch das abgelaufene Versicherungskennzeichen ULF876 aus dem Versicherungsjahr 2018 angebracht. Der Wert des Fahrzeuges liegt bei 3.000 Euro. Hinweise zum Verbleib des Kleinkraftrades werden an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/70913, erbeten.

Ostfildern (ES): Schäferhund verursacht Unfall

Eine 41 -jährige Fahrerin eines Pkw Renault ist am Donnerstag um 19.40 Uhr auf der L 1202 von Neuhausen/Fildern in Richtung Ostfildern-Nellingen gefahren, als plötzlich ein freilaufender Schäferhund die Fahrbahn überquerte. Die Renault- Fahrerin bremste deshalb stark ab. Die nachfolgende 20 -jährige Fahrerin eines VW-Busses erkannte dies zu spät und prallte trotz ebenfalls eingeleiteter Vollbremsung dem Renault ins Heck. Die 30 -jährige Beifahrerin im Pkw Renault sowie deren auf dem Rücksitz in einem Kindersitz untergebrachtes 3 -jähriges Kind erlitten leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Nürtingen (ES): Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall

Mehrere Personen sind bei einem Auffahrunfall verletzt worden, der sich am Donnerstag kurz vor 15.00 Uhr bei einer Baustellen im Bereich der Nürtinger -/Neckarstraße ereignet hat. Die 60 -jährige Fahrerin eines Pkw Smart befuhr die B 297 in Richtung Nürtingen und fuhr auf einen Pkw Opel Corsa auf, dessen 48 -jährige Fahrerin verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage halten musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel Corsa noch auf den davor stehenden Opel Astra geschoben, der von einem 34 -Jährigen gefahren wurde. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin des Opel Corsa, deren 17 -jährige Beifahrerin und der Fahrer des Opel Astra erlitten leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 6.500 Euro geschätzt.

Nürtingen (ES): Gegen Baum geprallt

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 18 -jährige Fahranfängerin Glück im Unglück hatte, ist es am Karfreitag gegen 04.10 Uhr gekommen. Sie befuhr zu diesem Zeitpunkt mit einem Pkw BMW die B 297 von Neckarhausen kommend in Richtung Neckartailfingen und kam unmittelbar nach dem Ortsausgang Neckarhausen nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie frontal gegen einen Baum prallte. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der BMW um und kam auf der Beifahrerseite quer zur Fahrbahn zum Liegen. Die 18 -Jährige wurde leicht verletzt und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 9.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr aus Neckarhausen war ebenfalls im Einsatz, um die stark verschmutzte Fahrbahn zu reinigen und den Brandschutz an dem nach dem Unfall leicht rauchenden BMW sicherzustellen.

Aichtal-Neuenhaus (ES): Mit Inlinern verunglückt

Ein 8 -jähriges Mädchen, welches mit ihren Inlinern unterwegs war, ist am Donnerstag kurz nach 16.00 Uhr verunglückt. Sie befuhr zunächst den linksseitigen Gehweg der abschüssigen Straße Im Vogelsang in Richtung Schönaicher Straße. Im Einmündungsbereich wollte sie die Schönaicher Straße an einem abgesenkten Bordstein ohne anzuhalten überqueren und stieß gegen die Seite eines Pkw DB Viano. Dessen 57 -jähriger Fahrer befuhr die Schönaicher Straße in ortsauswärtige Richtung. Das Mädchen wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht, konnte dort aber zwischenzeitlich bereits wieder entlassen werden. Die Höhe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Unterensingen (ES): Busfahrer attackiert (Zeugenaufruf)

Weil ein zusteigender Fahrgast im Bereich der Esslinger Straße an der Haltestelle Blumenstraße dem Busfahrer ein bereits abgelaufenes Kurzstreckenticket vorlegte und der Busfahrer hierauf die Mitnahme ablehnte, ist es zwischen den Beiden zunächst zu einem Streitgespräch gekommen. Im weiteren Verlauf sah sich der 48 -jährige Busfahrer übelsten Beleidigungen ausgesetzt und wurde zudem noch angespuckt. Der Täter entfernte sich schließlich zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: ca. 185 - 190 cm groß, dunkelhäutig, schwarze kurze nach oben geschnittene Haare, etwa 30 - 35 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jogginghose mit roten Streifen, Turnschuhe, eine grüne Bomberjacke sowie eine Goldkette. Hinweise nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/922-40 entgegen.

Tübingen (TÜ): Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Am Donnerstagnachmittag um 14.15 Uhr ist es auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen kurz nach dem Sudhaus zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 22 -jährige VW-Fahrerin fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden LKW Mercedes-Benz eines 56 -Jährigen auf. Der 22 -jährige Beifahrer im VW zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu, welche vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

