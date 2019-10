Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - Langenfeld - 1910088

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstag, den 19.10.2019, kam es gegen 13:30 Uhr an der Kreuzung Düsseldorfer Straße / Hauptstraße in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine weitere Person leicht verletzt wurden.

Ein 31-jähriger BMW-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Kölner Straße in Richtung Düsseldorfer Straße. An der Kreuzung Düsseldorfer Straße / Hauptstraße beabsichtigte er nach rechts in die Hauptstraße Richtung Innenstadt abzubiegen. Dabei kam er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit dem Toyota einer 60-jährigen, die auf der Hauptstraße vor dem Kreuzungsbereich verkehrsbedingt wartete. Bei diesem Zusammenstoß wurden ein 23-jähriger Beifahrer des BMW-Fahrers schwer und die Toyota-Fahrerin leicht verletzt. Der 23-jährige wurde zum stationären Aufenthalt mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 3500.- Euro. Bei der Unfallaufnahme, für die die Kreuzung teilweise gesperrt werden musste, wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,36 Promille. Daraufhin wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe auf der Polizeiwache entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell