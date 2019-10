Polizei Mettmann

POL-ME: Drei verletzte Personen bei Verkehrsiunfall -Heiligenhaus 1910087

Mettmann (ots)

Am Freitag, 18.10.2019 gegen 14.45 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Heiligenhaus mit seinem Pkw die Höseler Str. in Richtung Innenstadt. In Höhe der Unfallstelle musste der 37-jährige nach eigenen Angaben einem Tier ausweichen und geriet in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 48-jährigen Mannes aus Moers, der die Höseler Str. in entgegengesetzte Richtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt, weiter wurde der 11-jährige Sohn des Mannes aus Moers verletzt. Alle Beteiligte wurden in nahegelegenen Krankenhäuser verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höseler Str. blieb für die Dauer der Unfallstelle beidseitig gesperrt.

