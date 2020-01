Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Unfallflucht auf der Ramsdorfer Straße

Heiden (ots)

Am Freitag befuhr eine 29 Jahre alte Autofahrerin aus Borken gegen 10.10 Uhr die Ramsdorfer Straße in Richtung Ramsdorf. In Höhe eines kleinen Wäldchens reduzierte sie wegen möglichen Wildwechsels die Geschwindigkeit und wurde daraufhin durch einen dunklen Audi überholt. Nach Angaben der 29-Jährigen sei der Audifahrer zu früh wieder eingeschert, so dass sie nach rechts ausweichen und in der Folge von der Straße abgekommen sei. Ihr Pkw prallte gegen einen Baumstumpf. Der Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Der Audifahrer bzw. die Audifahrerin setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell