POL-BOR: Gronau - Mehrere Autos beschädigt

Gronau (ots)

In der Nacht zum Samstag beschädigten unbekannte Täter mehrere Autos. Auf der Hörster Straße stellten die Polizeibeamten neun beschädigte Fahrzeuge fest. In der Nacht zuvor wurden auf der Alstätter Straße zwei Autos beschädigt und in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen die Reifen eines auf dem Kastanienweg abgestellten Pkws zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

