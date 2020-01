Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - 15-Jähriger randaliert und leistet Widerstand

Borken-Weseke (ots)

In der Nacht zum Sonntag randalierter ein alkoholisierter 15-Jähriger aus Weseke gegen 05.00 Uhr im Bereich einer Schule an der Borkenwirther Straße. Als Polizeibeamte eintrafen, ging er sofort auf den Streifenwagen zu, bespuckte diesen und beleidigte die Beamten massiv. Da er sich nicht beruhigte, nahmen ihn die Beamten aus gefahrenabwehrenden Gründen in Gewahrsam. Gegen die Maßnahme leistete der Jugendliche erfolglos Widerstand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

